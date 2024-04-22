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«Marca» поделилась инсайдом о будущем Лунина после игры с «Ман Сити»

Дата публикации: 22-04-2024

«Marca» пишет, что «Реал» собирается заключить с Андреем Луниным новый долгосрочный трудовой договор. Контракт находится в процессе подготовки, его детали пока не согласованы. Трудовые отношения с 25-летним украинцем рассчитаны до лета 2025 года.

В «Реале» не будут искать нового голкипера по завершении сезона. В клубе нет претензий к Кепе Аррисабалаге, которого мадридцы арендовали в августе прошлого года. Однако в летнее межсезонье испанец вернется в «Челси».

Лунину после травмы Куртуа удалось отвоевать место первого номера, несмотря на то, что в начале сезона именно Аррисабалага рассматривался в качестве основного стража ворот.

В текущем сезоне в активе украинца 27 игр за «Реал» (12 встреч без пропущенных мячей).

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