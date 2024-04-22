Источник: «Спартак» не заинтересован в услугах Бурука и отдает предпочтение тренерам из ЕС

Дата публикации: 22-04-2024

В «Спартаке» не рассматривают вариант с приглашением Окана Бурука на пост тренера команды, пишет «Metaratings».



Сообщается, что специалиста нет в шорт-листе «Спартака». Клубу в первую очередь интересны тренеры, представляющие страны Евросоюза.



Ранее турецкие источники сообщили, что наставник «Галатасарая» может возглавить «красно-белых». Также появилась информация, что для Бурука подготовлено соглашение на 2 года с зарплатой в 2,5 млн евро за сезон, включая налоговые вычеты. Вместе с подписным бонусом и доплатами за результат 50-летний коуч за 2 года мог заработать 7 500 000 евро.



С «Галатасараем» Бурук работает 2 сезона. В 89 встречах под его руководством «львы» сумели одержать 68 побед. На данный момент стамбульцы возглавляют турнирную таблицу Суперлиги.