13:12 ()
Свернуть список

Менди может сменить «Реал» на другой топ-клуб

Дата публикации: 22-04-2024

Соглашение Ферлана Менди с «Реалом» действует до лета 2025 года. В СМИ неоднократно появлялась информация о возможной продаже защитника.

«L’Équipe» утверждает, что к Менди есть интерес со стороны «Ливерпуля» и «Арсенала». Английские клубы уже контактировали с его агентами. При этом «мерсисайдцы» пока не предпринимали активных шагов, ожидая назначения нового тренера. Кандидатуру Менди рассматривает и «Ман Сити», который видит в нем альтернативу Кайлу Уокеру.

Менди также интересен «Ньюкаслу» и «МЮ», которые прорабатывают финансовую сторону трансфера. Защитник против перехода в стан «сорок». Ранее он также отказал «Наполи».

Еще одним претендентом на Менди является «Бавария». В данном случае может состояться обмен игроками. «Реал» вместо Ферлана получит Альфонса Дэвиса.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close