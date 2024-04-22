Менди может сменить «Реал» на другой топ-клуб

Дата публикации: 22-04-2024

Соглашение Ферлана Менди с «Реалом» действует до лета 2025 года. В СМИ неоднократно появлялась информация о возможной продаже защитника.



«L’Équipe» утверждает, что к Менди есть интерес со стороны «Ливерпуля» и «Арсенала». Английские клубы уже контактировали с его агентами. При этом «мерсисайдцы» пока не предпринимали активных шагов, ожидая назначения нового тренера. Кандидатуру Менди рассматривает и «Ман Сити», который видит в нем альтернативу Кайлу Уокеру.



Менди также интересен «Ньюкаслу» и «МЮ», которые прорабатывают финансовую сторону трансфера. Защитник против перехода в стан «сорок». Ранее он также отказал «Наполи».



Еще одним претендентом на Менди является «Бавария». В данном случае может состояться обмен игроками. «Реал» вместо Ферлана получит Альфонса Дэвиса.