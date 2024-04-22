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Тиаго Силва готовится объявить о своем уходе из «Челси»

Дата публикации: 22-04-2024

Тиаго Силва завершит сотрудничество с «Челси». Вскоре бразилец должен сделать заявление об уходе. Об этом сообщает «Transfer News Live».

Днем ранее «пенсионеры» проиграли в полуфинальной стадии Кубка Англии «Ман Сити». Клуб лишился последней возможности завоевать трофей в этом сезоне. По завершении встречи Силва не скрывал своего расстройства.

«Решил ли я уйти из «Челси»? Вскоре вы все узнаете. После поражения у меня нет желания ничего говорить. Я расстроен, ждите новостей. Для себя я все решил, но сейчас не лучшее время, чтобы разговаривать об этом», - публикует слова Силвы ресурс «Evening Standard».

Соглашение 39-летнего центрбека с «синими» истекает ближайшим летом. В сезоне 2023/2024 на его счету 32 встречи в футболке лондонского клуба (4 забитых мяча).

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