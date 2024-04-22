«Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа

Дата публикации: 22-04-2024

Защитник «Вулверхэмптона» Райан Аит-Нури близок к тому, чтобы продолжить карьеру в более статусном клубе. Как сообщает «Todofichajes», на 22-летнего футболиста претендует «Ливерпуль».



Представители «мерсисайдцев» уже провели переговоры с «Вулверхэмптоном» и договорились относительно будущего трансфера алжирского футболиста. Потенциальная сделка оценивается в 45 000 000 евро. Райан станет первым новичком «Ливерпуля» после расставания клуба с Юргеном Клоппом.



Аит-Нури является уроженцем французского Монтрёя. В юношеские годы побывал в системе академий «Валь де Фонтене», «Ле Перре 94», «Парижа» и «Анже». Имеет опыт выступлений за молодежную сборную Франции U21.



В 2021 году перебрался в стан «волков». Его трансфер стоил англичанам 11 млн евро. В марте 2023-го дебютировал в сборной Алжира.



В текущем сезоне на счету левого защитника 33 матча на клубном уровне. В них он отличился 3 голами и 2 ассистами. «Transfermarkt» оценивает Аит-Нури в € 32 млн.