Рабьо интересен двум клубам АПЛ

Дата публикации: 22-04-2024

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо находится на карандаше у двух клубов, представляющих английскую Премьер-лигу. «Calciomercato» уверяет, что летом борьба за 29-летнего футболиста развернется между «Ман Юнайтед» и «Ньюкаслом».



Как известно, «красные дьяволы» уже пытались усилить свой состав Адриеном в 2022 году, но тогда переговоры зашли в тупик. Высокие требования игрока по зарплате вынудили руководство «МЮ» отказаться от его услуг.



Французский хавбек выступает за клуб из Турина с 2019 года. Действующее соглашение Рабьо с «Ювентусом» истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.



В нынешней кампании Рабьо поучаствовал в 27 матчах Серии А, в которых стал автором 4 голов и 3 результативных передач.