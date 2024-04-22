«Боруссия» может совершить рекордный трансфер

Дата публикации: 22-04-2024

Прошедшей зимой дортмундская «Боруссия» взяла в аренду у «Челси» левого фулбека Яна Матсена. Голландский футболист с ходу закрепился в основном составе «шмелей» и провел уже 18 встреч во всех турнирах (1 забитый мяч / 2 результативных паса).



Как пишет «Mirror», в немецком клубе довольны выступлениями Матсена и рассчитывают сохранить 22-летнего игрока на постоянной основе. Однако для этого дортмундцам придется раскошелиться на 40 млн евро. В такую сумму «Челси» оценивает своего подопечного.



Отметим, самым дорогим входящим трансфером «Борусии» является покупка Усмана Дембеле за 35 000 000 евро (2016 год). Таким образом, теперь команда с «Сигнал Идуна Парк» имеет все шансы на новый рекордный трансфер.