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ЦСКА не интересуется Арсе

Дата публикации: 23-04-2024

Представитель Алекса Арсе, выступающего за «ЛДУ Кито», дал комментарии на тему интереса ЦСКА к нападающему.

«Мы не получали предложений из России. По крайней мере, у меня не было разговоров на эту тему. При любых раскладах в первую очередь необходимо будет договориться с клубом», - рассказал агент.

Вместе с тем «Евро-Футбол» утверждает, что форвард не интересен «армейцам».

Ранее информацию о том, что футболист «ЛДУ Кито» может заменить на «ВЭБ Арене» Федора Чалова, опубликовал канал «ЦСКА Inside».

В этом сезоне в активе Арсе 13 забитых мячей и 1 ассист в 16 встречах. Рыночная стоимость 28-летнего парагвайца, который выступает за «ЛДУ Кито» с 2024 года, равняется 3 млн евро («Transfermarkt»).

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