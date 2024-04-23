ЦСКА не интересуется Арсе

Дата публикации: 23-04-2024

Представитель Алекса Арсе, выступающего за «ЛДУ Кито», дал комментарии на тему интереса ЦСКА к нападающему.



«Мы не получали предложений из России. По крайней мере, у меня не было разговоров на эту тему. При любых раскладах в первую очередь необходимо будет договориться с клубом», - рассказал агент.



Вместе с тем «Евро-Футбол» утверждает, что форвард не интересен «армейцам».



Ранее информацию о том, что футболист «ЛДУ Кито» может заменить на «ВЭБ Арене» Федора Чалова, опубликовал канал «ЦСКА Inside».



В этом сезоне в активе Арсе 13 забитых мячей и 1 ассист в 16 встречах. Рыночная стоимость 28-летнего парагвайца, который выступает за «ЛДУ Кито» с 2024 года, равняется 3 млн евро («Transfermarkt»).