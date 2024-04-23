1xBet поборется за победу в номинации «Спортивный букмекер года» в Латинской Америке

Дата публикации: 23-04-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet давно заслужила репутацию ключевого игрока беттинг-индустрии. Очередной высокой оценкой работы бренда стало включение в шорт-лист престижной премии SiGMA Americas Awards 2024, вручение которой пройдет в рамках SiGMA Americas - одной из крупнейших профильных выставок Латинской Америки. В этом году 1xBet снова претендует на победу в категории «Спортивный букмекер года».

Лауреата поможет определить жюри, состоящее из ведущих экспертов отрасли. Результаты будут оглашены 23 апреля, а торжественное награждение состоится в Transamerica Expo Center, Sao Paulo.

«В прошлом году мы победили в номинации «Спортивный букмекер года» и усердно трудились, чтобы стать еще лучше. Попадание в число номинантов авторитетной премии подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и прогрессируем. Индустрия постоянно развивается и поэтому наша компания стремится создавать продукт, который будет лидировать на рынке и соответствовать его трендам. Мы очень рады, что профессиональное сообщество оценило нашу работу - ведь признание коллег всегда становится дополнительной мотивацией для команды», - отметил представитель 1xBet.

Напомним, что в этом году 1xBet уже выиграл несколько престижных международных премий. Компания была признана «Лучшим спортивным букмекером года» на SiGMA Africa Awards 2024, завоевала титул «Партнерской компании года» на International Gaming Awards 2024 и стала лауреатом премии «Лучшее мобильное казино» по итогам SiGMA Eurasia Awards 2024.

Про компанию 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а платформу букмекера каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О SiGMA Americas 2024

SiGMA Americas 2024 организована международной компанией SiGMA Group и является крупнейшей профильной выставкой континента. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из этих регионов.