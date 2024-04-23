1xBet вышел в финал премии Global Gaming Awards Asia-Pacific 2024

Дата публикации: 23-04-2024

Компания поборется за победу в номинации «Оператор цифровых спортивных ставок».

Победителей выберет авторитетное жюри из 30 ведущих представителей игровой индустрии Азиатско-Тихоокеанского региона. Имена лауреатов будут названы на специальной церемонии, которая пройдет 4 июня в SMX - крупнейшем выставочном центре Манилы.

«Мы гордимся тем, что попали в шорт-лист столь престижной премии и благодарны профессиональному сообществу за высокую оценку нашей работы. Потенциал бизнеса в Азии огромен и для нас важно оказаться в списке лучших именно здесь. Номинация в очередной раз подчеркивает, что наша компания создает продукт мирового класса, который интересен клиентам на всех континентах», – отметили представители 1xBet.

Напомним, что в этом году 1xBet уже выиграл несколько престижных международных премий. Компания была признана «Лучшим спортивным букмекером года» на SiGMA Africa Awards 2024, завоевала титул «Партнерской компании года» на International Gaming Awards 2024 и стала лауреатом премии «Лучшее мобильное казино» по итогам SiGMA Eurasia Awards 2024.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в сотни онлайн-игр от лучших провайдеров, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а платформу букмекера каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

Про Global Gaming Awards

Global Gaming Awards считается одной из самых престижных мировых наград в индустрии беттинга и гэмблинга благодаря строгим процедурам отбора и голосования. Организаторами премии стали Gambling Insider и Gaming America - ведущие издания, посвященные азартным играм.