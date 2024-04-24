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В «Интере» собираются продлить контракты с Бареллой и Мартинесом

Дата публикации: 24-04-2024

Пьеро Аусилио, занимающий должность спортивного директора «Интера», поделился планами в отношении двух лидеров команды. Он отметил, что в клубе хотят пролонгировать контракты с Лаутаро Мартинесом и Николо Бареллой. Их соглашения с миланцами истекают в 2026 году.

«К началу сезона 2024/2025 мы планируем закончить переговоры по вопросу пролонгации трудового договора с Лаутаро Мартинесом. У нас есть четкое понимание, что мы хотим оставить его. Также у нас в приоритете подписание нового соглашения с Николо Бареллой», - публикует слова Аусилио в социальной сети «Х» Фабрицио Романо.

Накануне «Интер» досрочно обеспечил себе чемпионский титул в Серии А. Подопечные Индзаги оказались сильнее «Милана» (2:1) и стали недосягаемы для конкурентов.

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