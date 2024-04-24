«Ливерпуль» провел переговоры с главным тренером «Лилля»

Дата публикации: 24-04-2024

«Anfield Watch» информирует, что Паулу Фонсека значится в списке специалистов, которые ближайшим летом могут сменить в «Ливерпуле» Юргена Клоппа.



Боссы «мерсисайдцев» впечатлены результатами работы португальца, возглавляющего «Лилль». У представителей клуба уже была неофициальная беседа с 51-летним коучем на тему возможного сотрудничества.



Вместе с тем вариант с назначением Рубена Аморима, работающего со «Спортингом» и ведущего переговоры с «Вест Хэмом», не утвержден и остается под вопросом.



Ранее Фонсека работал с несколькими португальскими командами, «Ромой» и «Шахтером». С июля 2022 года Паулу находится во главе «Лилля». Его клуб по итогам 29 туров занимает 4-ю позицию во французской Лиге 1, имея в своем активе 52 набранных очка.