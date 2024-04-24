23:29 ()
Свернуть список

Мамардашвили хочет покинуть «Валенсию» ради игры в еврокубках

Дата публикации: 24-04-2024

Георгий Мамардашвили разочарован отрезком карьеры в «Валенсии» и склоняется к уходу из испанского клуба в ближайшее трансферное окно. Такая информация размещена на страницах издания «AS».

Сообщается, что грузинский футболист недоволен игрой «летучих мышей» в чемпионате Испании, из-за чего те на протяжении нескольких лет оказываются за бортом еврокубков. Он рассчитывает продолжить карьеру в клубе, который регулярно выступает в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, «Валенсия» выкупила права на Мамардашвили у «Динамо» (Тбилиси) в январе 2022 года. Стоимость перехода – 850 тыс евро. В текущем розыгрыше Ла Лиги на счету Георгия 32 матча. В них голкипер пропустил 34 гола (12 раз сыграл «на ноль»).

Рыночная стоимость 23-летнего стража ворот равняется 35 000 000 евро (по версии сайта Transfermarkt.de).

За шесть туров до конца чемпионата «Валенсия» располагается на 8-й строчке в таблице с 47 очками. Отставание от 5-го места, которое является путёвкой в Лигу Европы, составляет 11 очков.

Ранее сообщалось, что Мамардашвили находится в сфере интересов «Милана».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close