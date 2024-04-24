Мамардашвили хочет покинуть «Валенсию» ради игры в еврокубках

Дата публикации: 24-04-2024

Георгий Мамардашвили разочарован отрезком карьеры в «Валенсии» и склоняется к уходу из испанского клуба в ближайшее трансферное окно. Такая информация размещена на страницах издания «AS».



Сообщается, что грузинский футболист недоволен игрой «летучих мышей» в чемпионате Испании, из-за чего те на протяжении нескольких лет оказываются за бортом еврокубков. Он рассчитывает продолжить карьеру в клубе, который регулярно выступает в Лиге чемпионов и Лиге Европы.



Напомним, «Валенсия» выкупила права на Мамардашвили у «Динамо» (Тбилиси) в январе 2022 года. Стоимость перехода – 850 тыс евро. В текущем розыгрыше Ла Лиги на счету Георгия 32 матча. В них голкипер пропустил 34 гола (12 раз сыграл «на ноль»).



Рыночная стоимость 23-летнего стража ворот равняется 35 000 000 евро (по версии сайта Transfermarkt.de).



За шесть туров до конца чемпионата «Валенсия» располагается на 8-й строчке в таблице с 47 очками. Отставание от 5-го места, которое является путёвкой в Лигу Европы, составляет 11 очков.



Ранее сообщалось, что Мамардашвили находится в сфере интересов «Милана».