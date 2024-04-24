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«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Эмери

Дата публикации: 24-04-2024

Несмотря на слухи об уходе Унаи Эмери, «Астон Вилла» пролонгировала соглашение со специалистом до 2027 года. Информацию бирмингемцы разместили на своем сайте.

Ранее СМИ писали, что кандидатуру испанца рассматривают в «Баварии» и «Барселоне».

«The Athletic» пишет, что в «Астон Вилле» Эмери все устраивает. Более того, ближайшим летом руководство команды и специалист проведут дополнительные переговоры, темой которых будет увеличение срока действия контракта. Бирмингемцы считают, что Эмери может стать для клуба тем, кем был Алекс Фергюсон для «МЮ».

Испанец получил назначение в «Астон Виллу» осенью 2022 года. В текущем сезоне «львы» после 34 туров находятся на 4-й строчке в АПЛ с 66 набранными очками. Также подопечные Эмери продолжают борьбу в Лиге конференций.

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