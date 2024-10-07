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«Манчестер Сити» выиграл у АПЛ судебное дело о правилах сделок

Дата публикации: 07-10-2024

«Ман Сити» удалось доказать свою правоту в споре с АПЛ, затрагивающем сделки, в которых участвуют ассоциированные стороны. Информацией «горожане» поделились на своем сайте.

В рамках судебного разбирательства было выявлено, что установленные Лигой правила идут вразрез с законодательством страны о конкуренции. Помимо этого, суд решил, что АПЛ использовала имеющееся у нее доминирующее положение и злоупотребляла им в вопросах, связанных с клубами.

«Иск клуба признали законным. В результате нормы о сделках с ассоциированными сторонами признали неправомерными, а решение АПЛ по 2 спонсорским сделкам с участием «Манчестер Сити» по итогам суда отменены», - сообщили в пресс-службе «горожан».

В феврале Лига обвинила «Сити» в несоблюдении финансовых правил в 2009-2018 годах. «Горожане» оспорили правила сделок, принятых АПЛ, в июне.

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