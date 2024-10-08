Агуэро потребовал у «Барселоны» 3 млн евро

Дата публикации: 08-10-2024

Серхио Агуэро хочет получить с «Барселоны» 3 миллиона евро, пишет издание «AS». Аргентинец обратился в суд, заявив, что каталонцы не выплатили ему часть зарплаты.



Нападающий стал игроком «сине-гранатовых» в июле 2021 года, перебравшись в клуб в ранге свободного агента. Однако отработать свой трудовой договор до конца форварду не удалось из-за проблем с сердцем, из-за которых ему пришлось закончить с футболом в декабре 2021 года.



«Барселона» выразила готовность перевести Агуэро зарплату по контракту за 1 год за счет страховки. Но в выплате со стороны страховой компании было отказано, поскольку заболевание сердца у форварда было выявлено еще в раннем детстве. В итоге аргентинцу так и не заплатили. Сам Агуэро считает, что каталонцы обязаны выплатить ему обещанные 3 000 000 евро.