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«Ювентус» готовит новый контракт для Гатти

Дата публикации: 08-10-2024

«Ювентус» надеется сохранить Федерико Гатти и готовит для защитника новое соглашение.

Фабрицио Романо утверждает, что 26-летнему итальянцу будет предложено продлить сотрудничество еще на 5 лет. Новый трудовой договор предполагает увеличение зарплаты.

В «Ювентусе», возглавляемом Тьяго Моттой, Гатти является одним из ключевых футболистов.

Состав туринцев центрдеф пополнил в 2022 году, перебравшись из «Фрозиноне» за 9 млн евро. В сезоне-24/25 Гатти появлялся на поле 7 раз (не отметился результативными действиями).

Текущее соглашение с Федерико в силе до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость Гатти – 18 миллионов евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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