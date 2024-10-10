40 лет спустя: вспоминаем первый матч Марадоны за Наполи

Дата публикации: 10-10-2024

Надежный букмекер 1xBet рассказывает, как великий аргентинец начал покорение главного города Юга Италии.

Первый матч Марадоны за Наполи состоялся 22 августа 1984 года на переполненном стадионе Сан-Паоло. Болельщики не просто ждали нового игрока — они ждали мессию, который смог бы привести клуб к долгожданным титулам.

Приход Марадоны стал настоящим событием для Неаполя. Аргентинец перешел из Барселоны за рекордные 7,5 миллионов долларов. Ожидания были настолько высоки, что его дебют привлек более 70 тысяч зрителей – и это на игре Кубка Италии против Ареццо, клуба из Серии B! Некоторые из будущих клиентов 1xBet попали на этот матч, использовав все возможные связи или заплатив большие деньги перекупщикам. Но взамен они получили воспоминания, которые наполнят гордостью сердца их внуков.

Марадона сразу показал свой уровень и регулярно демонстрировал фирменный дриблинг. Защитники соперников постоянно фолили на аргентинце и его партнерах и уже на 20-й минуте Диего забил со штрафного, назначенного в 25 метрах от ворот Ареццо. Интересно, какими коэффициентами оценивался бы его гол на платформе 1xBet?

Ареццо смог сравнять счет, но во втором тайме Наполи отличиться еще трижды, а Диего отметился ассистом в четвертом голе своей новой команды. Также он принял участие в третьем голе своей команды: все ждали, что Марадоны выполнит удар со штрафного, он начал разбег, и никто не обратил внимание на то, что разбегается и его партнер Бертони, который пробил мимо дезориентированного голкипера. Это было очень эффектно! Мы все чаще говорим и пишем о борьбе на футбольном поле, однако вряд ли кто-то из нас платит за то, чтобы посмотреть схватку борцов. Подобно хорошему артисту, классный футболист должен подарить сопернику иллюзию - например, одним движением убедить его в том, что сейчас он отдаст диагональную передачу на правый фланг - и тут же разрушить ее, сделав рывок в противоположную сторону. Марадона был великим мастером таких превращений и публика была готова на все, чтобы увидеть эту магию своими глазами.

Наполи образца 1984 года нуждался в усилении и выиграл свой первый чемпионский титул только в 1987 году. Но сам Диего максимально быстро адаптировался к итальянскому футболу, а его страсть, харизма и бесспорный талант сделали его символом города.