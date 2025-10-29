Спаллетти утвердил контракт с «Ювентусом» - оформление сделки ожидается к утру

Дата публикации: 29-10-2025 02:04

Известный итальянский тренер, бывший наставник петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти в ближайшее время станет главным тренером туринского «Ювентуса». Об этом информирует портал журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Согласно поступившей информации, 66-летний Спаллетти уже достиг договорённости с руководством «Юве» о заключении контракта до лета 2026 года. В соглашении также прописана опция автоматического продления ещё на один сезон — если команда под его руководством пробьётся в групповой этап Лиги чемпионов. Ожидается, что все формальности по переходу будут улажены и контракт официально оформят уже утром 29 октября.

Напомним, последним местом работы Лучано Спаллетти была сборная Италии: он возглавлял национальную команду с сентября 2023 года по июнь 2025 года. До этого итальянский специалист успешно трудился в таких клубах, как «Наполи», «Интер», «Рома» и «Зенит». В его коллекции наград — чемпионский титул Серии А, завоёванный с «Наполи», а также два чемпионства России, которых он добился с петербуржцами. Теперь поклонники «Ювентуса» надеются, что опытный коуч вернет команде былую славу и позволит успешно выступить на европейской арене.