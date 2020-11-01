00:30 ()
Эпицентр - Верес 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 18:00
01 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Эпицентр
Верес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Верес, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Верес
Ровно
История личных встреч
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Эпицентр
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Эпицентр
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Эпицентр1 : 2
26.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Эпицентр
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Эпицентр4 : 5
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Верес0 : 0
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Верес1 : 1
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Верес
29.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Верес1 : 4
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Верес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1021
2
Лига конференций
Динамо К1020
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1020
4 Полесье1019
5 Кривбасс1019
6 Металлист 19251016
7 Колос1015
8 Кудровка1114
9 Заря1013
10 Оболонь-Бровар1113
11 Карпаты1012
12 Верес1010
13
Стыковая зона
Эпицентр109
14
Стыковая зона
Александрия108
15
Зона вылета
Рух В107
16
Зона вылета
Полтава105

Отзывы и комментарии к матчу

