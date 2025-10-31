Форварду «Барселоны» Ламину Ямалю, возможно, потребуется хирургическое вмешательство

Дата публикации: 31-10-2025 10:46

Молодой вингер футбольного клуба «Барселона» Ламин Ямаль продолжает испытывать болевые ощущения в области лобка, однако, по данным издания Diario Sport, руководство клуба и медицинский персонал пока не рассматривают проведение операции как необходимую меру для восстановления игрока.

Как сообщает источник, на текущий момент футболист совместно со специалистами штаба принял решение избегать хирургического вмешательства. Несмотря на то, что полностью избавиться от неприятных ощущений пока не удалось, врачи считают возможным продолжение тренировочного процесса и участие Ямаля в матчах.

— Если болевой синдром не уменьшится в ближайшие недели, вопрос о целесообразности операции вновь будет вынесен на обсуждение между самим Ламином Ямалем, его ближайшим окружением и руководством клуба, — говорится в сообщении источника.

Известно также, что для более точной диагностики и выбора оптимального метода лечения Ламин уже консультировался со сторонними специалистами, чтобы оценить потенциальную пользу операции. Тем не менее, на данном этапе принято решение отсрочить хирургическое вмешательство и продолжить лечение консервативными методами. Таким образом, Ямаль намерен по-прежнему выходить на поле, несмотря на дискомфорт, следуя рекомендациям медицинского штаба «Барселоны» и сохраняя надежду на скорое восстановление своего здоровья.