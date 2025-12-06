УЕФА уменьшил срок отстранения Луиса Диаса до двух игр

Дата публикации: 06-12-2025 01:57

Мюнхенская «Бавария» сообщила на своём официальном сайте, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) удовлетворил апелляцию клуба и решил сократить срок дисквалификации нападающего Луиса Диаса. Изначально колумбийский футболист получил трёхматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов, однако после рассмотрения жалобы срок наказания уменьшен до двух игр. Эта новость стала важной для команды и её болельщиков, ведь Луис Диас является ключевым игроком атаки мюнхенцев.

В результате этого решения Диас сможет вернуться в строй быстрее, чем ожидалось. Футболист пропустит только матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга», который состоится 9 декабря. Ранее, в рамках действия первоначальной дисквалификации, он уже не смог выйти на поле во встрече 5-го тура с лондонским «Арсеналом», где «Бавария» одержала победу со счётом 3:1.

Напомним, что дисквалификацию Луис Диас получил за удаление в конце первого тайма матча 4-го тура Лиги чемпионов против французского «ПСЖ». На 45+3 минуте встречи форвард «Баварии» был удалён с поля за грубый фол на защитнике парижан Ашрафе Хакими, в результате чего у игрока парижского клуба диагностировали вывих лодыжки. Это решение вызвало бурные обсуждения в футбольном сообществе. Теперь Диас сможет помочь своей команде уже на следующем этапе турнира.