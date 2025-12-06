Арка - Мотор 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 13:15
06 Декабря 2025 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Мотор, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур.
Составы команд
Арка
Гдыня
Мотор
Люблин
Главные тренеры
|Давид Шварга
История личных встреч
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 4
|21.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|5 : 1
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|01.12.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 2
|24.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|17
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|17
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|15
|28
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|17
|26
|5
|Ракув
|16
|26
|6
|Лех П
|16
|25
|7
|Радомяк
|17
|25
|8
|Корона
|17
|23
|9
|Заглембе Л
|16
|22
|10
|Погонь
|17
|20
|11
|ГКС Катовице
|16
|20
|12
|Видзев
|17
|20
|13
|Мотор
|16
|20
|14
|Легия
|16
|19
|15
|Арка
|17
|18
| 16
Зона вылета
|Лехия
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Пяст
|15
|14