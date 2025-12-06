06:33 ()
Вильярреал - Хетафе 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 15:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
06 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Вильярреал
Хетафе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Хетафе, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Хетафе
Хетафе
1БразилияврЛуис Жуниор
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
3ИспаниязщАдрия Альтимира
4ИспаниязщРафа Марин
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
17КанадазщТейджон Бьюкенен
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
20ИспаниянпАльберто Молейро
7ИспаниянпХерар Морено
22ИспаниянпАйосе Перес
13ИспанияврДавид Сория
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
2Тогозщ Джене
12КамерунзщАллан Ньом
17ИспаниязщКико Фемения
21ИспаниязщХуан Иглесиас
8УругвайпзМауро Арамбарри
5ИспанияпзЛуис Милья
18ИспаниянпАлекс Санкрис
23ИспаниянпАдриан Лисо
9ИспаниянпБорха Майораль
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
30.03.2025Испания — Примера29-й турХетафе1 : 2Вильярреал
20.10.2024Испания — Примера10-й турВильярреал1 : 1Хетафе
16.02.2024Испания - Примера25-й турВильярреал1 : 1Хетафе
30.09.2023Испания - Примера8-й турХетафе0 : 0Вильярреал
27.02.2023Испания - Примера23-й турВильярреал2 : 1Хетафе
28.08.2022Испания - Примера3-й турХетафе0 : 0Вильярреал
16.04.2022Испания - Примера32-й турХетафе1 : 2Вильярреал
07.11.2021Испания - Примера13-й турВильярреал1 : 0Хетафе
02.05.2021Испания - Примера34-й турВильярреал1 : 0Хетафе
08.11.2020Испания - Примера9-й турХетафе1 : 3Вильярреал
03.12.2025Кубок Испании2-й раунд1 : 1 3 : 5Вильярреал
30.11.2025Испания — Примера14-й тур2 : 3Вильярреал
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур4 : 0Вильярреал
22.11.2025Испания — Примера13-й турВильярреал2 : 1
08.11.2025Испания — Примера12-й тур0 : 2Вильярреал
02.12.2025Кубок Испании2-й раунд2 : 3 ДВХетафе
28.11.2025Испания — Примера14-й турХетафе1 : 0
23.11.2025Испания — Примера13-й турХетафе0 : 1
09.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 0Хетафе
31.10.2025Испания — Примера11-й турХетафе2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1537
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1536
3
Лига чемпионов
Вильярреал1432
4
Лига чемпионов
Атлетико М1531
5
Лига Европы
Бетис1424
6
Лига конференций
Эспаньол1424
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1520
9 Райо Вальекано1417
10 Реал Сосьедад1416
11 Эльче1416
12 Сельта1416
13 Севилья1416
14 Алавес1415
15 Валенсия1414
16 Мальорка1413
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1412
19
Зона вылета
Леванте149
20
Зона вылета
Овьедо149

