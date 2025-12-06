Вильярреал - Хетафе 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 15:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
06 Декабря 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания).
Составы команд
Вильярреал
Хетафе
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|3
|зщ
|Адрия Альтимира
|4
|зщ
|Рафа Марин
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|20
|нп
|Альберто Молейро
|7
|нп
|Херар Морено
|22
|нп
|Айосе Перес
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|2
|зщ
|Джене
|12
|зщ
|Аллан Ньом
|17
|зщ
|Кико Фемения
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|5
|пз
|Луис Милья
|18
|нп
|Алекс Санкрис
|23
|нп
|Адриан Лисо
|9
|нп
|Борха Майораль
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|16.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|27.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|02.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 3
|03.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 0
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|02.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3 ДВ
|28.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|31.10.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|37
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|14
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Бетис
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|14
|24
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|15
|20
|9
|Райо Вальекано
|14
|17
|10
|Реал Сосьедад
|14
|16
|11
|Эльче
|14
|16
|12
|Сельта
|14
|16
|13
|Севилья
|14
|16
|14
|Алавес
|14
|15
|15
|Валенсия
|14
|14
|16
|Мальорка
|14
|13
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Леванте
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|14
|9