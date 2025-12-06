06:32 ()
Манчестер Сити - Сандерленд 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 17:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
06 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Манчестер Сити
Сандерленд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Сандерленд, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Сандерленд
Сандерленд
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
33 Англия зщ Нико О'Райли
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
14 Испания пз Нико Гонсалес
47 Англия пз Фил Фоден
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
10 Франция нп Райан Шерки
22 Нидерланды вр Робин Руфс
20 Франция зщ Норди Мукиэле
17 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
34 Швейцария пз Гранит Джака
27 ДР Конго пз Ноа Садики
28 Франция пз Энцо Ле Фе
25 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
18 Франция нп Вильсон Изидор
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
05.03.2017 Англия - Премьер-лига 27-й тур Сандерленд0 : 2Манчестер Сити
13.08.2016 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Сити2 : 1Сандерленд
02.02.2016 Англия - Премьер-лига 24-й тур Сандерленд0 : 1Манчестер Сити
26.12.2015 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити4 : 1Сандерленд
22.09.2015 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Сандерленд1 : 4Манчестер Сити
01.01.2015 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Сити3 : 2Сандерленд
03.12.2014 Англия - Премьер-лига 14-й тур Сандерленд1 : 4Манчестер Сити
16.04.2014 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 2Сандерленд
02.03.2014 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Сити3 : 1Сандерленд
10.11.2013 Англия - Премьер-лига 11-й тур Сандерленд1 : 0Манчестер Сити
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 4 : 5Манчестер Сити
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити3 : 2
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Манчестер Сити0 : 2
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 1Манчестер Сити
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Манчестер Сити3 : 0
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Сандерленд
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Сандерленд3 : 2
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Сандерленд
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Сандерленд2 : 2
03.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Сандерленд1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Сандерленд». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1433
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1428
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1427
4
Лига чемпионов
Челси1424
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1423
6 Сандерленд1423
7 Брайтон энд Хоув Альбион1422
8 Манчестер Юнайтед1422
9 Ливерпуль1422
10 Эвертон1421
11 Тоттенхэм Хотспур1419
12 Ньюкасл Юнайтед1419
13 Брентфорд1419
14 Борнмут1419
15 Фулхэм1417
16 Ноттингем Форест1415
17 Лидс Юнайтед1414
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1412
19
Зона вылета
Бёрнли1410
20
Зона вылета
Вулверхэмптон142

Отзывы и комментарии к матчу

