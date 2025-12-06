06:32 ()
Суббота 06 декабря
Борнмут - Челси 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 17:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
06 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Борнмут
Челси

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Челси, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Челси
Лондон
1СербияврДжордже Петрович
18ФранциязщБафоде Диаките
3ФранциязщАдриен Трюффер
15АнглиязщАдам Смит
5АргентиназщМаркос Сенеси
8АнглияпзАлекс Скотт
16АнглияпзМаркус Таверньер
19НидерландынпДжастин Клюйверт
24ГананпАнтуан Семеньо
7УэльснпДэвид Брукс
9Бразилиянп Эванилсон
1ИспанияврРоберт Санчес
24АнглиязщРис Джеймс
27ФранциязщМало Гюсто
29ФранциязщУэсли Фофана
23АнглиязщТрево Чалоба
3ИспаниязщМарк Кукурелья
8АргентинапзЭнцо Фернандес
10АнглияпзКоул Палмер
49АргентинапзАлехандро Гарначо
20БразилиянпЖоао Педро
7ПортугалиянпПедру Нету
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИталияЭнцо Мареска
История личных встреч
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турЧелси2 : 2Борнмут
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турБорнмут0 : 1Челси
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й турЧелси2 : 1Борнмут
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турБорнмут0 : 0Челси
06.05.2023Англия - Премьер-лига35-й турБорнмут1 : 3Челси
27.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турЧелси2 : 0Борнмут
27.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиБорнмут1 : 2Челси
29.02.2020Англия - Премьер-лига28-й турБорнмут2 : 2Челси
14.12.2019Англия - Премьер-лига17-й турЧелси0 : 1Борнмут
30.01.2019Англия - Премьер-лига24-й турБорнмут4 : 0Челси
02.12.2025Англия — Премьер-лига14-й турБорнмут0 : 1
29.11.2025Англия — Премьер-лига13-й тур3 : 2Борнмут
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турБорнмут2 : 2
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й тур4 : 0Борнмут
02.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур3 : 1Борнмут
03.12.2025Англия — Премьер-лига14-й тур3 : 1Челси
30.11.2025Англия — Премьер-лига13-й турЧелси1 : 1
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турЧелси3 : 0
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур0 : 2Челси
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турЧелси3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Борнмут» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1433
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1428
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1427
4
Лига чемпионов
Челси1424
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1423
6 Сандерленд1423
7 Брайтон энд Хоув Альбион1422
8 Манчестер Юнайтед1422
9 Ливерпуль1422
10 Эвертон1421
11 Тоттенхэм Хотспур1419
12 Ньюкасл Юнайтед1419
13 Брентфорд1419
14 Борнмут1419
15 Фулхэм1417
16 Ноттингем Форест1415
17 Лидс Юнайтед1414
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1412
19
Зона вылета
Бёрнли1410
20
Зона вылета
Вулверхэмптон142

