Борнмут - Челси 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 17:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
06 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Челси, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Челси
Лондон
|1
|вр
|Джордже Петрович
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|8
|пз
|Алекс Скотт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|9
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|10
|пз
|Коул Палмер
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|20
|нп
|Жоао Педро
|7
|нп
|Педру Нету
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Энцо Мареска
История личных встреч
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|27.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|27.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Борнмут» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|14
|27
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|14
|24
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|14
|23
|6
|Сандерленд
|14
|23
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|22
|8
|Манчестер Юнайтед
|14
|22
|9
|Ливерпуль
|14
|22
|10
|Эвертон
|14
|21
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|19
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|19
|13
|Брентфорд
|14
|19
|14
|Борнмут
|14
|19
|15
|Фулхэм
|14
|17
|16
|Ноттингем Форест
|14
|15
|17
|Лидс Юнайтед
|14
|14
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|2