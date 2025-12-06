06:33 ()
Сассуоло - Фиорентина 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 16:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
06 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Сассуоло
Фиорентина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Фиорентина, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фиорентина
Флоренция
49 Косово вр Ариянет Мурич
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
21 Индонезия зщ Джей Идзес
80 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Шотландия зщ Джош Дойг
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
18 Сербия пз Неманья Матич
90 Канада пз Исмаэль Коне
7 Италия пз Кристиан Вольпато
99 Италия нп Андреа Пинамонти
45 Франция нп Арман Лорьенте
43 Испания вр Давид де Хеа
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
18 Испания зщ Пабло Мари
6 Италия зщ Лука Раньери
2 Бразилия зщ Додо
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
8 Италия пз Роландо Мандрагора
44 Италия пз Николо Фаджоли
7 Швейцария пз Симон Зом
91 Италия нп Роберто Пикколи
20 Италия нп Мойзе Кин
Главные тренеры
Италия Фабио Гроссо
Италия Стефано Пиоли
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Фиорентина5 : 1Сассуоло
06.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Сассуоло1 : 0Фиорентина
02.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Сассуоло1 : 3Фиорентина
07.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Фиорентина2 : 1Сассуоло
26.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Сассуоло2 : 1Фиорентина
19.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Фиорентина2 : 2Сассуоло
17.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Сассуоло3 : 1Фиорентина
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Фиорентина1 : 1Сассуоло
01.07.2020 Италия - Серия А 29-й тур Фиорентина1 : 3Сассуоло
30.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Сассуоло1 : 2Фиорентина
28.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 0Сассуоло
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Сассуоло2 : 2
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 3Сассуоло
03.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Сассуоло1 : 2
30.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 2Сассуоло
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 0Фиорентина
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Фиорентина0 : 1
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Фиорентина1 : 1
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 2 : 2Фиорентина
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 2 : 1Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1328
2
Лига чемпионов
Наполи1328
3
Лига чемпионов
Интер М1327
4
Лига чемпионов
Рома1327
5
Лига Европы
Болонья1324
6
Лига конференций
Комо1324
7 Ювентус1323
8 Лацио1318
9 Удинезе1318
10 Кремонезе1317
11 Сассуоло1317
12 Аталанта1316
13 Торино1314
14 Лечче1313
15 Кальяри1311
16 Дженоа1311
17 Парма1311
18
Зона вылета
Пиза1310
19
Зона вылета
Фиорентина136
20
Зона вылета
Верона136

