Сассуоло - Фиорентина 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 16:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
06 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Фиорентина, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фиорентина
Флоренция
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|7
|пз
|Кристиан Вольпато
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|43
|вр
|Давид де Хеа
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|7
|пз
|Симон Зом
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Стефано Пиоли
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|5 : 1
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|02.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|1 : 3
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 1
|26.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|19.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|17.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|30.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|28.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|27
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|13
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|13
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Лацио
|13
|18
|9
|Удинезе
|13
|18
|10
|Кремонезе
|13
|17
|11
|Сассуоло
|13
|17
|12
|Аталанта
|13
|16
|13
|Торино
|13
|14
|14
|Лечче
|13
|13
|15
|Кальяри
|13
|11
|16
|Дженоа
|13
|11
|17
|Парма
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Пиза
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|13
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|13
|6