Заглембе Л - Видзев 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 18:30
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
06 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Заглембе Л
Видзев

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Видзев, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Видзев1 : 0Заглембе Л
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Заглембе Л2 : 1Видзев
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Видзев2 : 0Заглембе Л
12.05.2024 Польша - Экстракласса 32-й тур Видзев1 : 3Заглембе Л
11.11.2023 Польша - Экстракласса 15-й тур Заглембе Л1 : 1Видзев
29.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Заглембе Л2 : 0Видзев
16.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Видзев3 : 0Заглембе Л
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Заглембе Л0 : 0
24.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 5 : 1Заглембе Л
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Заглембе Л2 : 0
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 0Заглембе Л
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 1Заглембе Л
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 2Видзев
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Видзев1 : 3
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 1Видзев
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Видзев1 : 1
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 3 : 0Видзев
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1730
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1729
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1528
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1726
5 Ракув1626
6 Лех П1625
7 Радомяк1725
8 Корона1723
9 Заглембе Л1622
10 Погонь1720
11 ГКС Катовице1620
12 Видзев1720
13 Мотор1620
14 Легия1619
15 Арка1718
16
Зона вылета
Лехия1717
17
Зона вылета
Нецеча1716
18
Зона вылета
Пяст1514

Отзывы и комментарии к матчу

