Заглембе Л - Видзев 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 18:30
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
06 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Видзев, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заглембе Л
Любин
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Польша — Экстракласса
|32-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Польша - Экстракласса
|32-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|Польша - Экстракласса
|15-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|2 : 0
|16.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|3 : 0
|30.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 0
|24.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|5 : 1
|07.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|24.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 1
|28.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 2
|23.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 3
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|17
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|17
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|15
|28
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|17
|26
|5
|Ракув
|16
|26
|6
|Лех П
|16
|25
|7
|Радомяк
|17
|25
|8
|Корона
|17
|23
|9
|Заглембе Л
|16
|22
|10
|Погонь
|17
|20
|11
|ГКС Катовице
|16
|20
|12
|Видзев
|17
|20
|13
|Мотор
|16
|20
|14
|Легия
|16
|19
|15
|Арка
|17
|18
| 16
Зона вылета
|Лехия
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Пяст
|15
|14