Херенвен - ПСВ Эйндховен 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 17:30
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
06 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Херенвен
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - ПСВ Эйндховен, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
22 Нидерланды вр Бернт Клавербур
45 Норвегия зщ Оливер Брёуде
3 Нидерланды зщ Maas Willemsen
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
19 Греция зщ Василиос Загаритис
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
6 Нидерланды пз Йорис ван Оверем
10 Нидерланды пз Ринго Мервелд
20 Дания нп Jacob Trenskow
9 Суринам нп Дилан Венте
7 Франция нп Максенс Ривера
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
10 Германия пз Пауль Ваннер
23 Нидерланды пз Йоей Верман
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
20 Нидерланды пз Гус Тиль
19 Босния и Герцеговина нп Эсмир Байрактаревич
9 США нп Рикардо Пепи
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1Херенвен
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Херенвен1 : 0ПСВ Эйндховен
25.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Херенвен0 : 8ПСВ Эйндховен
07.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Херенвен
21.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен3 : 3Херенвен
09.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Херенвен0 : 1ПСВ Эйндховен
20.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Херенвен
28.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Херенвен1 : 1ПСВ Эйндховен
02.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2Херенвен
06.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Херенвен2 : 2ПСВ Эйндховен
28.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 1Херенвен
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Херенвен3 : 1
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 0Херенвен
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 1Херенвен
28.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 3Херенвен
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 4ПСВ Эйндховен
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 0 : 1ПСВ Эйндховен
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 5ПСВ Эйндховен
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 1ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1437
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1431
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген1424
4
Лига Европы
АЗ Алкмар1424
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1423
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1421
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1420
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1420
9 Фортуна1418
10 Гоу Эхед Иглс1417
11 Херенвен1417
12 Спарта1417
13 Эксельсиор1416
14 ПЕК Зволле1416
15 Волендам1414
16
Стыковая зона
Хераклес1413
17
Зона вылета
НАК Бреда1412
18
Зона вылета
Телстар1410

