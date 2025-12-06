Херенвен - ПСВ Эйндховен 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 17:30
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
06 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Херенвен
Херенвен
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|22
|вр
|Бернт Клавербур
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|4
|зщ
|Сам Керстен
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|6
|пз
|Йорис ван Оверем
|10
|пз
|Ринго Мервелд
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|9
|нп
|Дилан Венте
|7
|нп
|Максенс Ривера
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|20
|пз
|Гус Тиль
|19
|нп
|Эсмир Байрактаревич
|9
|нп
|Рикардо Пепи
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 0
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 8
|07.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 3
|09.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|02.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|06.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 2
|28.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|28.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 3
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 5
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|14
|37
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|14
|24
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|14
|24
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|14
|23
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|14
|21
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|14
|20
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|14
|17
|11
|Херенвен
|14
|17
|12
|Спарта
|14
|17
|13
|Эксельсиор
|14
|16
|14
|ПЕК Зволле
|14
|16
|15
|Волендам
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|14
|13
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|14
|10