06:35 ()
Онлайн трансляции
Суббота 06 декабря
Свернуть список

Фамаликан - Брага 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 22:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
06 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Фамаликан
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Брага, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Брага
Брага
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
55 Сенегал зщ Ибраима Ба
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
28 Ангола зщ Pedro Bondo
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
14 Португалия пз Матиаш Де Аморим
23 Португалия пз Жил Диаш
20 Португалия пз Гуштаву Са
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
21 Марокко нп Яссир Забири
1 Чехия вр Лукаш Горничек
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
4 Мали зщ Сику Ньякате
2 Испания зщ Виктор Гомес
6 Бразилия пз Витор Карвальо
27 Австрия пз Флориан Гриллич
29 Франция пз Жан-Батист Горби
20 Кот-д'Ивуар нп Марио Доржелес
18 Испания нп Пау Виктор
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
21 Португалия нп Рикарду Орта
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
25.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 1Брага
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Брага3 : 3Фамаликан
18.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Фамаликан1 : 2Брага
11.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Брага1 : 2Фамаликан
05.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Брага4 : 1Фамаликан
12.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан0 : 3Брага
15.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Фамаликан3 : 2Брага
09.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Брага2 : 2Фамаликан
15.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Фамаликан2 : 2Брага
02.11.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Брага1 : 0Фамаликан
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 2Фамаликан
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 2Фамаликан
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 1
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 1Фамаликан
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Фамаликан2 : 0
01.12.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 4Брага
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 1Брага
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Брага4 : 2
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Брага2 : 1
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Брага3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1234
2
Лига чемпионов
Спортинг1231
3
Лига Европы
Бенфика1228
4
Лига конференций
Жил Висенте1223
5 Фамаликан1220
6 Брага1219
7 Морейренсе1219
8 Витория Гимарайнш1217
9 Алверка1214
10 Эшторил1213
11 Риу Аве1213
12 Санта-Клара1212
13 Насьонал1212
14 Эштрела1211
15 Каза Пия129
16
Стыковая зона
Тондела129
17
Зона вылета
Арока129
18
Зона вылета
АВС123

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close