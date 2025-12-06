Фамаликан - Брага 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 22:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
06 Декабря 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Брага, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Брага
Брага
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|55
|зщ
|Ибраима Ба
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|28
|зщ
|Pedro Bondo
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|23
|пз
|Жил Диаш
|20
|пз
|Гуштаву Са
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|21
|нп
|Яссир Забири
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|6
|пз
|Витор Карвальо
|27
|пз
|Флориан Гриллич
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|20
|нп
|Марио Доржелес
|18
|нп
|Пау Виктор
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|21
|нп
|Рикарду Орта
Главные тренеры
|Карлос Висенс
История личных встреч
|25.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 3
|18.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|11.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|05.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|4 : 1
|12.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|15.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 2
|09.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 2
|15.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|02.11.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|01.12.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 4
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|12
|31
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|12
|28
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|12
|23
|5
|Фамаликан
|12
|20
|6
|Брага
|12
|19
|7
|Морейренсе
|12
|19
|8
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|9
|Алверка
|12
|14
|10
|Эшторил
|12
|13
|11
|Риу Аве
|12
|13
|12
|Санта-Клара
|12
|12
|13
|Насьонал
|12
|12
|14
|Эштрела
|12
|11
|15
|Каза Пия
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|12
|3