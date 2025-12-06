06:34 ()
Онлайн трансляции
Суббота 06 декабря
Свернуть список

Фортуна - Аякс 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 19:45
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
06 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Фортуна
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Аякс, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Аякс
Амстердам
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
44 Испания зщ Иван Маркес
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
20 Франция пз Эдуар Мишю
80 Швейцария пз Райан Фоссо-Имефак
18 Греция пз Димитриос Лимниос
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
7 Швеция пз Кристоффер Петерсон
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
1 Чехия вр Витезслав Ярош
30 Нидерланды зщ Арон Бауман
15 Нидерланды зщ Юри Бас
5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
4 Япония зщ Коу Итакура
6 Нидерланды пз Юри Регер
18 Нидерланды пз Дави Классен
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
43 Бельгия пз Райан Бунида
25 Нидерланды нп Ваут Вегорст
11 Бельгия нп Мика Годтс
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Фортуна0 : 2Аякс
18.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Аякс5 : 0Фортуна
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Аякс2 : 2Фортуна
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Фортуна0 : 0Аякс
09.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс4 : 0Фортуна
06.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Фортуна2 : 3Аякс
22.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Аякс5 : 0Фортуна
21.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фортуна0 : 5Аякс
24.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фортуна1 : 2Аякс
31.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Аякс5 : 2Фортуна
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Фортуна1 : 1
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 1Фортуна
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Фортуна2 : 0
31.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 5 : 2Фортуна
28.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 1Фортуна
02.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Аякс2 : 0
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Аякс0 : 2
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Аякс1 : 2
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 1Аякс
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Аякс0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1437
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1431
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген1424
4
Лига Европы
АЗ Алкмар1424
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1423
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1421
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1420
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1420
9 Фортуна1418
10 Гоу Эхед Иглс1417
11 Херенвен1417
12 Спарта1417
13 Эксельсиор1416
14 ПЕК Зволле1416
15 Волендам1414
16
Стыковая зона
Хераклес1413
17
Зона вылета
НАК Бреда1412
18
Зона вылета
Телстар1410

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close