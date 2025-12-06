Фортуна - Аякс 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 19:45
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
06 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Аякс, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Аякс
Амстердам
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|44
|зщ
|Иван Маркес
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|30
|зщ
|Арон Бауман
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|4
|зщ
|Коу Итакура
|6
|пз
|Юри Регер
|18
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|43
|пз
|Райан Бунида
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|11
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 2
|18.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|5 : 0
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|09.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|06.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 3
|22.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|5 : 0
|21.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 5
|24.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 2
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|5 : 2
|28.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|02.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|14
|37
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|14
|24
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|14
|24
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|14
|23
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|14
|21
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|14
|20
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|14
|17
|11
|Херенвен
|14
|17
|12
|Спарта
|14
|17
|13
|Эксельсиор
|14
|16
|14
|ПЕК Зволле
|14
|16
|15
|Волендам
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|14
|13
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|14
|10