Спартак М - Динамо М 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 15:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
06 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Вадим Юрьевич Романов (и.о.)
|Ролан Александрович Гусев (и.о.)
История личных встреч
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|5 : 2
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|29.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 1
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|0 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|29.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 3
|22.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|27.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 1
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 5
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Спартак» — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|17
|37
|2
|ЦСКА
|17
|36
|3
|Зенит
|17
|36
|4
|Локомотив М
|17
|34
|5
|Балтика
|17
|32
|6
|Спартак М
|17
|28
|7
|Рубин
|17
|23
|8
|Ахмат
|18
|22
|9
|Акрон
|17
|21
|10
|Динамо М
|17
|20
|11
|Ростов
|17
|18
|12
|Крылья Советов
|17
|17
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|17
|15
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|18
|12
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|17
|11
| 16
Зона вылета
|Сочи
|17
|9