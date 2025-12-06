06:32 ()
Онлайн трансляции
Суббота 06 декабря
Свернуть список

Спартак М - Динамо М 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 15:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
06 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур
Спартак М
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Вадим Юрьевич Романов (и.о.)
Россия Ролан Александрович Гусев (и.о.)
История личных встреч
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Спартак М5 : 2Динамо М
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М2 : 2Спартак М
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Динамо М1 : 0Спартак М
11.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Динамо М2 : 0Спартак М
29.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Спартак М2 : 1Динамо М
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Динамо М0 : 1Спартак М
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М2 : 0Динамо М
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Динамо М2 : 3Спартак М
22.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М2 : 2Динамо М
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М2 : 3Спартак М
29.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Спартак М
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 2 : 3Спартак М
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Спартак М1 : 0
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Спартак М2 : 1
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Спартак М
30.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 2 : 1Динамо М
27.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Динамо М0 : 1
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Динамо М3 : 0
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 2 : 5Динамо М
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Спартак» — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1737
2 ЦСКА1736
3 Зенит1736
4 Локомотив М1734
5 Балтика1732
6 Спартак М1728
7 Рубин1723
8 Ахмат1822
9 Акрон1721
10 Динамо М1720
11 Ростов1718
12 Крылья Советов1717
13
Стыковая зона
Динамо Мх1715
14
Стыковая зона
Оренбург1812
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1711
16
Зона вылета
Сочи179

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close