Суббота 06 декабря
Погонь - Радомяк 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 15:45
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
06 Декабря 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Погонь
Радомяк

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Радомяк, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
Дания Томас Томасберг
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Гонсалу Фейо
История личных встреч
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Радомяк5 : 1Погонь
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Радомяк2 : 0Погонь
08.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Погонь0 : 1Радомяк
16.02.2024 Польша - Экстракласса 21-й тур Радомяк0 : 4Погонь
13.08.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур Погонь0 : 2Радомяк
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Погонь4 : 0Радомяк
13.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Радомяк1 : 2Погонь
04.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Погонь4 : 0Радомяк
13.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Радомяк1 : 1Погонь
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 2 : 0Погонь
24.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Погонь5 : 1
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Погонь1 : 2
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 2 : 0Погонь
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Погонь2 : 1
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Радомяк4 : 0
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 4 : 1Радомяк
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Радомяк3 : 0
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 1 : 2Радомяк
27.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Радомяк1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1730
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1729
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1528
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1726
5 Ракув1626
6 Лех П1625
7 Радомяк1725
8 Корона1723
9 Заглембе Л1622
10 Погонь1720
11 ГКС Катовице1620
12 Видзев1720
13 Мотор1620
14 Легия1619
15 Арка1718
16
Зона вылета
Лехия1717
17
Зона вылета
Нецеча1716
18
Зона вылета
Пяст1514

