Фейеноорд - ПЕК Зволле 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 22:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
06 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Фейеноорд
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - ПЕК Зволле, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
ПЕК Зволле
Зволле
22 Германия вр Тимон Велленройтер
21 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
30 Швейцария зщ Джордан Лотомба
28 Марокко пз Уссама Таргаллин
23 Алжир пз Анис Хадж Мусса
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
40 Нидерланды пз Лучано Валенте
27 Мали нп Гауссу Диарра
9 Япония нп Аясэ Уэда
16 Нидерланды вр Том де Граф
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
3 Нидерланды зщ Оливер Артссен
6 Нидерланды зщ Тристан Гойер
28 Дания зщ Simon Graves
25 Нидерланды пз Тейс Остинг
30 Новая Зеландия пз Райан Томас
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
22 Нидерланды пз Кай де Рой
10 Нидерланды нп Кун Костонс
7 Англия нп Шола Шоретире
Главные тренеры
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
25.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фейеноорд4 : 0ПЕК Зволле
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур ПЕК Зволле1 : 5Фейеноорд
05.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фейеноорд5 : 0ПЕК Зволле
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур ПЕК Зволле0 : 2Фейеноорд
12.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Фейеноорд3 : 1ПЕК Зволле
13.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур ПЕК Зволле1 : 2Фейеноорд
21.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Фейеноорд4 : 0ПЕК Зволле
13.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Фейеноорд1 : 0ПЕК Зволле
12.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПЕК Зволле0 : 2Фейеноорд
16.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПЕК Зволле3 : 4Фейеноорд
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 2Фейеноорд
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Фейеноорд1 : 3
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Фейеноорд2 : 4
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 1Фейеноорд
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 0Фейеноорд
03.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПЕК Зволле1 : 3
28.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур ПЕК Зволле2 : 1
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур ПЕК Зволле1 : 0
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 8 : 2ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1437
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1431
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген1424
4
Лига Европы
АЗ Алкмар1424
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1423
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1421
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1420
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1420
9 Фортуна1418
10 Гоу Эхед Иглс1417
11 Херенвен1417
12 Спарта1417
13 Эксельсиор1416
14 ПЕК Зволле1416
15 Волендам1414
16
Стыковая зона
Хераклес1413
17
Зона вылета
НАК Бреда1412
18
Зона вылета
Телстар1410

