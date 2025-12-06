Фейеноорд - ПЕК Зволле 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 22:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
06 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Составы команд
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|5
|зщ
|Гейс Смал
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|40
|пз
|Лучано Валенте
|27
|нп
|Гауссу Диарра
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|16
|вр
|Том де Граф
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|3
|зщ
|Оливер Артссен
|6
|зщ
|Тристан Гойер
|28
|зщ
|Simon Graves
|25
|пз
|Тейс Остинг
|30
|пз
|Райан Томас
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|22
|пз
|Кай де Рой
|10
|нп
|Кун Костонс
|7
|нп
|Шола Шоретире
Главные тренеры
|Робин ван Перси
История личных встреч
|25.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|4 : 0
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 5
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 2
|12.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|13.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 2
|21.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|4 : 0
|13.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 0
|12.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 2
|16.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 4
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 3
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 4
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|03.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|28.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|8 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|14
|37
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|14
|24
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|14
|24
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|14
|23
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|14
|21
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|14
|20
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|14
|17
|11
|Херенвен
|14
|17
|12
|Спарта
|14
|17
|13
|Эксельсиор
|14
|16
|14
|ПЕК Зволле
|14
|16
|15
|Волендам
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|14
|13
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|14
|10