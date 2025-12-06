Вольфсбург - Унион 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
06 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Унион, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Унион
Берлин
|1
|вр
|Камиль Грабара
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|14
|зщ
|Йенсон Селт
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|25
|пз
|Арон Центер
|31
|пз
|Янник Герардт
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|10
|пз
|Ловро Майер
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|39
|нп
|Патрик Виммер
|9
|нп
|Мохамед Амура
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|15
|зщ
|Том Роте
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|19
|пз
|Яник Хаберер
|10
|нп
|Ильяс Анса
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|23
|нп
|Андрей Илич
Главные тренеры
|Паул Симонис
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|06.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|12.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|31.01.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|18.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|07.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 3
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|12
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|12
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|12
|21
|8
|Фрайбург
|12
|16
|9
|Вердер
|12
|16
|10
|Кёльн
|12
|15
|11
|Унион
|12
|15
|12
|Боруссия М
|12
|13
|13
|Гамбург
|12
|12
|14
|Аугсбург
|12
|10
|15
|Вольфсбург
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Майнц
|12
|6