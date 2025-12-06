06:33 ()
Вольфсбург - Унион 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
06 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Вольфсбург
Унион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Унион, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Унион
Берлин
1ПольшаврКамиль Грабара
26ФранциязщСаэль Кумбеди
14НидерландызщЙенсон Селт
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
25ГерманияпзАрон Центер
31ГерманияпзЯнник Герардт
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
10ХорватияпзЛовро Майер
24ДанияпзКристиан Эриксен
39АвстриянпПатрик Виммер
9АлжирнпМохамед Амура
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
4ПортугалиязщДиогу Лейте
15ГерманиязщТом Роте
28АвстрияпзКристофер Триммель
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
19ГерманияпзЯник Хаберер
10ГерманиянпИльяс Анса
7ШотландиянпОливер Бёрк
23СербиянпАндрей Илич
Главные тренеры
НидерландыПаул Симонис
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
06.04.2025Германия — Бундеслига28-й турУнион1 : 0Вольфсбург
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турВольфсбург1 : 0Унион
10.02.2024Германия - Бундеслига21-й турУнион1 : 0Вольфсбург
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турВольфсбург2 : 1Унион
12.03.2023Германия - Бундеслига24-й турВольфсбург1 : 1Унион
31.01.2023Кубок Германии1/8 финалаУнион2 : 1Вольфсбург
18.09.2022Германия - Бундеслига7-й турУнион2 : 0Вольфсбург
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турВольфсбург1 : 0Унион
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турУнион2 : 0Вольфсбург
08.05.2021Германия - Бундеслига32-й турВольфсбург3 : 0Унион
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур1 : 1Вольфсбург
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турВольфсбург1 : 3
07.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур2 : 1Вольфсбург
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й турВольфсбург2 : 3
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург0 : 1
03.12.2025Кубок Германии1/8 финалаУнион2 : 3
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турУнион1 : 2
23.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур0 : 1Унион
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турУнион2 : 2
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турУнион0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1234
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1225
4
Лига чемпионов
Байер1223
5
Лига Европы
Хоффенхайм1223
6
Лига конференций
Штутгарт1222
7 Айнтрахт Ф1221
8 Фрайбург1216
9 Вердер1216
10 Кёльн1215
11 Унион1215
12 Боруссия М1213
13 Гамбург1212
14 Аугсбург1210
15 Вольфсбург129
16
Стыковая зона
Хайденхайм128
17
Зона вылета
Санкт-Паули127
18
Зона вылета
Майнц126

