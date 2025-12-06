06:35 ()
Пяст - Легия 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 21:15
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
06 Декабря 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Пяст
Легия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Пяст
Гливице
Легия
Варшава
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Пяст1 : 0Легия
04.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Легия1 : 2Пяст
17.03.2024 Польша - Экстракласса 25-й тур Легия3 : 1Пяст
16.09.2023 Польша - Экстракласса 8-й тур Пяст1 : 1Легия
19.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Пяст0 : 1Легия
05.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Легия2 : 0Пяст
18.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Легия0 : 1Пяст
24.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Пяст4 : 1Легия
21.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Пяст0 : 1Легия
29.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Легия2 : 2Пяст
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Пяст0 : 2
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 3Пяст
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 3Пяст
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Пяст0 : 0
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Пяст
01.12.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 1 : 1Легия
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Легия0 : 1
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Легия2 : 2
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Легия1 : 2
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 2 : 1Легия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1730
2
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1729
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1528
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1726
5 Ракув1626
6 Лех П1625
7 Радомяк1725
8 Корона1723
9 Заглембе Л1622
10 Погонь1720
11 ГКС Катовице1620
12 Видзев1720
13 Мотор1620
14 Легия1619
15 Арка1718
16
Зона вылета
Лехия1717
17
Зона вылета
Нецеча1716
18
Зона вылета
Пяст1514

