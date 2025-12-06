06:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 06 декабря
Свернуть список

Верона - Аталанта 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 21:45
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
06 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Верона
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Аталанта, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Аталанта
Бергамо
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
5 Испания зщ Унай Нуньес
15 Дания зщ Виктор Нельссон
6 Аргентина зщ Николас Валентини
7 Алжир зщ Рафик Белгали
3 Дания зщ Мартин Фресе
36 Сенегал пз Шейх Ньясс
24 Франция пз Антуан Бернед
73 Ливия пз Али Мусрати
17 Бразилия нп Жиоване
25 Колумбия нп Даниэль Москера
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Швеция зщ Исак Хин
19 Албания зщ Берат Джимсити
16 Италия пз Рауль Белланова
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
9 Италия нп Джанлука Скамакка
11 Нигерия нп Адемола Лукман
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Хорватия Иван Юрич
Италия Раффаэле Палладино
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Верона0 : 5Аталанта
26.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Аталанта6 : 1Верона
15.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Аталанта2 : 2Верона
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Верона0 : 1Аталанта
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Аталанта3 : 1Верона
28.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Верона0 : 1Аталанта
18.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Аталанта1 : 2Верона
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Верона1 : 2Аталанта
21.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Верона0 : 2Аталанта
28.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта0 : 2Верона
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 2 : 1Верона
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Верона1 : 2
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 0Верона
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Верона1 : 2
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 3 : 1Верона
03.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Аталанта4 : 0
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Аталанта2 : 0
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 0 : 3Аталанта
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 1Аталанта
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Аталанта0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1328
2
Лига чемпионов
Наполи1328
3
Лига чемпионов
Интер М1327
4
Лига чемпионов
Рома1327
5
Лига Европы
Болонья1324
6
Лига конференций
Комо1324
7 Ювентус1323
8 Лацио1318
9 Удинезе1318
10 Кремонезе1317
11 Сассуоло1317
12 Аталанта1316
13 Торино1314
14 Лечче1313
15 Кальяри1311
16 Дженоа1311
17 Парма1311
18
Зона вылета
Пиза1310
19
Зона вылета
Фиорентина136
20
Зона вылета
Верона136

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close