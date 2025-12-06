Верона - Аталанта 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 21:45
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
06 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Аталанта, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|6
|зщ
|Николас Валентини
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|36
|пз
|Шейх Ньясс
|24
|пз
|Антуан Бернед
|73
|пз
|Али Мусрати
|17
|нп
|Жиоване
|25
|нп
|Даниэль Москера
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|16
|пз
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Иван Юрич
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|6 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|28.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|27
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|13
|27
| 5
Лига Европы
|Болонья
|13
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|13
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Лацио
|13
|18
|9
|Удинезе
|13
|18
|10
|Кремонезе
|13
|17
|11
|Сассуоло
|13
|17
|12
|Аталанта
|13
|16
|13
|Торино
|13
|14
|14
|Лечче
|13
|13
|15
|Кальяри
|13
|11
|16
|Дженоа
|13
|11
|17
|Парма
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Пиза
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|13
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|13
|6