06:34 ()
Онлайн трансляции
Суббота 06 декабря
Свернуть список

Нант - Ланс 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 18:00
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
06 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Нант
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ланс, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Ланс
Ланс
1 Португалия вр Антони Лопеш
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
6 Нигерия зщ Чидози Авазим
78 Франция зщ Тилель Тати
3 Франция зщ Николя Козза
26 Сербия зщ Урош Радакович
8 Франция пз Йоанн Лепенан
5 Южная Корея пз Квон Хёк Кю
15 Швеция пз Майкель Лахдо
19 Марокко нп Юссеф Эль-Араби
10 Франция нп Маттис Аблин
40 Франция вр Робен Риссер
25 Буркина-Фасо зщ Исмаэло Ганью
6 Австрия зщ Самсон Байду
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Франция зщ Матьё Юдоль
28 Франция пз Адриен Томассон
2 Франция пз Рубен Агилар
8 Мали пз Мамаду Сангаре
10 Франция нп Флорьян Товен
11 Франция нп Одсонн Эдуар
22 Франция нп Уэсли Саид
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Франция Пьер Саж
История личных встреч
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Нант3 : 1Ланс
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Ланс3 : 2Нант
03.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур Нант0 : 1Ланс
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Ланс4 : 0Нант
01.03.2023 Кубок Франции 1/4 финала Нант2 : 1Ланс
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Ланс3 : 1Нант
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Нант0 : 0Ланс
30.04.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Ланс2 : 2Нант
10.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Нант3 : 2Ланс
10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Нант2 : 4Ланс
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 3 : 0Нант
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Нант1 : 1
08.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 1 : 1Нант
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Нант0 : 2
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Нант3 : 5
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 1 : 2Ланс
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Ланс1 : 0
08.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 1 : 4Ланс
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Ланс3 : 0
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур 2 : 0Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1431
2
Лига чемпионов
ПСЖ1430
3
Лига чемпионов
Марсель1429
4
Лига чемпионов
Лилль1426
5
Лига Европы
Ренн1424
6
Лига конференций
Лион1424
7 Монако1523
8 Страсбург1422
9 Брест1519
10 Тулуза1417
11 Ницца1417
12 Анже1416
13 Париж1415
14 Гавр1414
15 Лорьян1414
16
Стыковая зона
Нант1411
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер149

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close