Нант - Ланс 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 18:00
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
06 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ланс, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Ланс
|1
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|78
|зщ
|Тилель Тати
|3
|зщ
|Николя Козза
|26
|зщ
|Урош Радакович
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|5
|пз
|Квон Хёк Кю
|15
|пз
|Майкель Лахдо
|19
|нп
|Юссеф Эль-Араби
|10
|нп
|Маттис Аблин
|40
|вр
|Робен Риссер
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|6
|зщ
|Самсон Байду
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|28
|пз
|Адриен Томассон
|2
|пз
|Рубен Агилар
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|10
|нп
|Флорьян Товен
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|22
|нп
|Уэсли Саид
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Пьер Саж
История личных встреч
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|03.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|01.03.2023
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 1
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
|30.04.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 2
|10.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 2
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 4
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 5
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 4
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|14
|31
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Ренн
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Лион
|14
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|14
|22
|9
|Брест
|15
|19
|10
|Тулуза
|14
|17
|11
|Ницца
|14
|17
|12
|Анже
|14
|16
|13
|Париж
|14
|15
|14
|Гавр
|14
|14
|15
|Лорьян
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Нант
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|14
|9