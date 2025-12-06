Карло Анчелотти прокомментировал итоги жеребьёвки ЧМ-2026

Дата публикации: 06-12-2025 01:59

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился своим мнением по поводу итогов жеребьёвки чемпионата мира 2026 года.

«Я считаю, что нам выпала очень сложная группа. Особенно отмечу сборную Марокко - эта команда прекрасно показала себя на прошлом мундиале и может преподнести сюрпризы соперникам. Шотландия тоже обладает мощным составом и демонстрирует крепкую игру, неудобную для любого противника. Не стоит и недооценивать сборную Гаити - такие команды всегда мотивированы, а на этапах групповой стадии может произойти всё что угодно. Мы должны подойти к каждому матчу максимально сконцентрированно. Крайне важно качественно подготовиться, особенно к стартовому матчу турнира, ведь именно от него во многом зависит последующая уверенность всей команды», - приводит слова Анчелотти Globo.

Согласно итогам жеребьёвки, национальная команда Бразилии оказалась в группе С, где её соперниками станут сборные Марокко, Шотландии и Гаити. Первый матч подопечные Анчелотти сыграют 13 июня против Марокко. Далее им предстоит встреча с командой Гаити 19 июня. Завершать групповой этап бразильцы будут матчем с Шотландией, который состоится 24 июня. Тренер уверен, что его коллектив способен выйти из группы с первого места.