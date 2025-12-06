Лионель Месси и Криштиану Роналду могут встретиться в четвертьфинале ЧМ-2026

Дата публикации: 06-12-2025 02:01

Одна из самых ожидаемых встреч в современном футболе может состояться на чемпионате мира 2026 года — сборная Португалии может встретиться со сборной Аргентины уже на стадии 1/4 финала грядущего Мундиаля. В этой потенциальной дуэли вновь могут сойтись на одном поле легендарные лидеры своих команд Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые на протяжении многих лет считаются лучшими футболистами планеты. Их личное противостояние всегда вызывает огромный интерес у болельщиков и специалистов со всего мира.

Однако для реализации такого сценария должны совпасть несколько важных условий. Во-первых, обе команды — и Аргентина, и Португалия — обязаны занять первое место в своих группах. Далее потребуется уверенно пройти стадии 1/8 финала, что также непросто, учитывая высокий уровень конкуренции на чемпионате мира.

Аргентинская сборная на групповом этапе сыграет в группе J против сборных Австрии, Алжира и Иордании. Португальцам же предстоит борьба в группе K, где их противниками станут сборная Колумбии, команда Узбекистана и победитель межконтинентальных стыковых матчей - путь 1 (в эту категорию могут войти Новая Каледония, Ямайка или ДР Конго).

Грядущий чемпионат мира 2026 года пройдет летом на территории сразу трёх стран — США, Канады и Мексики, что делает турнир по-настоящему уникальным событием в истории футбола. Турнир соберёт 48 сильнейших национальных команд, что является рекордом для мировых первенств. На данный момент действующим обладателем титула чемпиона мира является сборная Аргентины, одержавшая победу на турнире 2022 года. Тогда в финале они встретились с Францией, где основное время завершилось со счетом 3:3, а затем аргентинцам удалось победить в серии пенальти — 4:2. Увидим ли мы очередную историческую дуэль между Месси и Роналду, покажет лишь время.