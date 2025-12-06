«Арсенал» и «Челси» заинтересованы в Маркусе Рашфорде

Дата публикации: 06-12-2025 02:00

«Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду, который в настоящее время выступает за «Барселону» на правах аренды. Об этом информирует авторитетный источник Caught Offside.

По сведениям издания, оба лондонских клуба ищут способы усиления атакующей линии своей команды и рассматривают кандидатуру Рашфорда как приоритетную на этом трансферном рынке. Отмечается, что «Барселона» обладает преимущественным правом выкупа футболиста по завершении срока аренды, однако английские клубы готовы побороться за нападающего и могут предложить более привлекательные финансовые условия, что может сыграть важную роль при переговорах.

В текущем сезоне Маркус Рашфорд провёл в общей сложности 19 официальных матчей во всех турнирах, сумев отличиться 6 голами, а также сделав 9 результативных передач. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего нападающего составляет около € 40 млн. За карьеру Рашфорд зарекомендовал себя как универсальный игрок атаки, что делает его привлекательным вариантом для ведущих клубов Английской Премьер-лиги.