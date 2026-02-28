«Краснодар» уверенно одолел «Ростов» в поединке 19-го тура РПЛ

Дата публикации: 28-02-2026 18:47

Завершился поединок 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретились команды «Краснодар» и «Ростов». Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, а главным судьёй матча был назначен Антон Фролов. Встреча завершилась победой хозяев поля с результатом 2:1.

На 8-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал автором первого гола, реализовав пенальти. На 38-й минуте форвард хозяев Жоау Батчи забил мяч в ворота соперника, однако гол был отменён после видеопросмотра VAR из-за игры рукой у игрока «Ростова» Джона Кордобы. В компенсированное время первого тайма полузащитник «Ростова» Алексей Миронов сравнял счёт, исполнив точный 11-метровый удар.

На 51-й минуте защитник гостей Дмитрий Чистяков получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. На 73-й минуте полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов снова вывел хозяев вперёд. В дополнительное время второго тайма красную карточку получил ещё один игрок «Ростова» — Илья Вахания.

После 19 сыгранных матчей «Краснодар» набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. Команда из Ростова имеет в своём активе 21 очко и занимает 11-е место. Вторую строчку после 19 туров занимает «Зенит» с 42 очками.

В ближайшем, 20-м туре «Краснодар» встретится с «Рубином» 8 марта, а «Ростов» сыграет с «Балтикой» 7 марта.