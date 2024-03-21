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Босния и Герцеговина - Украина (21.03.2024) | Отборочный турнир ЧЕ 2024

Дата публикации: 22-03-2024

Босния и Герцеговина - Украина ЧЕ-2024 21.03.2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Босния и Герцеговина - Украина, который состоялся 21 марта 2024 года, в рамках турнира: Отборочный турнир Чемпионата Европы 2024, 1/2 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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