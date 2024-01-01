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Ахмат - Пари Нижний Новгород 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
28 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Ахмат
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Пари Нижний Новгород, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Ахмат1 : 1Пари Нижний Новгород
14.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Ахмат
11.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Пари Нижний Новгород3 : 2Ахмат
10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ахмат1 : 3Пари Нижний Новгород
07.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Ахмат
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Ахмат3 : 1Пари Нижний Новгород
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Ахмат2 : 4
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Ахмат1 : 0
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Ахмат
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур 0 : 4Ахмат
13.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Ахмат1 : 7
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 3 : 1Пари Нижний Новгород
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Пари Нижний Новгород2 : 3
21.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Пари Нижний Новгород1 : 4
19.04.2024 Россия - МФЛ 6-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 3 : 1Пари Нижний Новгород
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2550
2 Краснодар2549
3 Динамо М2544
4 Локомотив М2541
5 Крылья Советов2539
6 Спартак М2539
7 ЦСКА2538
8 Ростов2537
9 Рубин2536
10 Пари Нижний Новгород2528
11 Факел2526
12 Ахмат2526
13 Оренбург2526
14 Урал2524
15
Зона вылета
Балтика2523
16
Зона вылета
Сочи2519

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