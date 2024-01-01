Ахмат - Пари Нижний Новгород 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
28 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Пари Нижний Новгород, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|1 : 1
|14.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|11.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 2
|10.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|0 : 1
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|3 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|2 : 4
|25.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|0 : 4
|13.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 7
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|3 : 1
|24.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|21.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Россия - МФЛ
|6-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|25
|50
|2
|Краснодар
|25
|49
|3
|Динамо М
|25
|44
|4
|Локомотив М
|25
|41
|5
|Крылья Советов
|25
|39
|6
|Спартак М
|25
|39
|7
|ЦСКА
|25
|38
|8
|Ростов
|25
|37
|9
|Рубин
|25
|36
|10
|Пари Нижний Новгород
|25
|28
|11
|Факел
|25
|26
|12
|Ахмат
|25
|26
|13
|Оренбург
|25
|26
|14
|Урал
|25
|24
| 15
Зона вылета
|Балтика
|25
|23
| 16
Зона вылета
|Сочи
|25
|19