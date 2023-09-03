США - Литва прямая трансляция 03.09.2023
03 Сентября 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Литва, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Литва
Главные тренеры
|Стив Керр
|Казис Максвитис
История личных встреч
|11.09.2014
|ЧМ-2014 (м)
|1/2 финала
|96 : 68
|04.08.2012
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 4-й тур
|94 : 99
|11.09.2010
|ЧМ-2010
|1/2 финала
|89 : 74
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|85 : 73
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|110 : 62
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|81 : 109
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|99 : 72
|07.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|Финал
|82 : 87
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|92 : 67
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|71 : 91
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|96 : 66
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|67 : 93
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 6-й тур
|70 : 63