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США - Литва прямая трансляция 03.09.2023

03 Сентября 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур
США
Литва

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Литва, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Литва
Главные тренеры
США Стив Керр
Литва Казис Максвитис
История личных встреч
11.09.2014 ЧМ-2014 (м) 1/2 финала США96 : 68Литва
04.08.2012 Олимпийские игры (м) Группа A. 4-й тур Литва94 : 99США
11.09.2010 ЧМ-2010 1/2 финала США89 : 74Литва
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур США85 : 73
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур США110 : 62
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур 81 : 109США
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур США99 : 72
07.08.2021 Олимпийские игры (м) Финал 82 : 87США
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур Литва92 : 67
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур 71 : 91Литва
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур Литва96 : 66
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур 67 : 93Литва
26.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа K. 6-й тур 70 : 63Литва

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