Гран-при Италии смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2023. Этап 15
Арена: Автодром Монца (Монца, Италия)Этап 15, Монца, Италия. Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
03 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|3
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|5
|Серхио Перес
|Red Bull
|6
|Александер Албон
|Williams
|7
|Оскар Пиастри
|McLaren
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|10
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|11
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|12
|Лиам Лоусон
|Scuderia AlphaTauri
|13
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|15
|Логан Сарджент
|Williams
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|17
|Пьер Гасли
|Alpine
|18
|Эстебан Окон
|Alpine
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas
|20
|Лэнс Стролл
|Aston Martin