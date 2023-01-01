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Гран-при Италии смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2023. Этап 15

Арена: Автодром Монца (Монца, Италия)
Этап 15, Монца, Италия. Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
03 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
2 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
3 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
4 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
5 Мексика Серхио Перес Red Bull
6 Таиланд Александер Албон Williams
7 Австралия Оскар Пиастри McLaren
8 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
9 Великобритания Ландо Норрис McLaren
10 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
11 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
12 Новая Зеландия Лиам Лоусон Scuderia AlphaTauri
13 Германия Нико Хюлькенберг Haas
14 Финляндия Валттери Боттас Alfa Romeo
15 США Логан Сарджент Williams
16 Китай Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo
17 Франция Пьер Гасли Alpine
18 Франция Эстебан Окон Alpine
19 Дания Кевин Магнуссен Haas
20 Канада Лэнс Стролл Aston Martin

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