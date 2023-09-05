Литва - Сербия прямая трансляция 05.09.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
05 Сентября 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), 1/4 финала
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Литва - Сербия, которое состоится 05 Сентября 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Литва
Сербия
Главные тренеры
|Казис Максвитис
|Светислав Пешич
История личных встреч
|18.09.2015
|ЧЕ-2015 (м)
|1/2 финала
|64 : 67
|04.09.2013
|ЧЕ-2013 (м)
|Группа B. 1-й тур
|63 : 56
|07.09.2011
|ЧЕ-2011
|Группа E. 1-й тур
|90 : 100
|12.09.2010
|ЧМ-2010
|За 3-е место
|88 : 99
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|104 : 110
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|92 : 67
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|71 : 91
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|96 : 66
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|67 : 93
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа I. 1-й тур
|79 : 112
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа I. 1-й тур
|76 : 78
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|83 : 115
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|77 : 94
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|105 : 63