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Литва - Сербия прямая трансляция 05.09.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
05 Сентября 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), 1/4 финала
Литва
Сербия

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Литва - Сербия, которое состоится 05 Сентября 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Литва
Сербия
Главные тренеры
Литва Казис Максвитис
Сербия Светислав Пешич
История личных встреч
18.09.2015 ЧЕ-2015 (м) 1/2 финала Сербия64 : 67Литва
04.09.2013 ЧЕ-2013 (м) Группа B. 1-й тур Сербия63 : 56Литва
07.09.2011 ЧЕ-2011 Группа E. 1-й тур Сербия90 : 100Литва
12.09.2010 ЧМ-2010 За 3-е место Сербия88 : 99Литва
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур 104 : 110Литва
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур Литва92 : 67
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур 71 : 91Литва
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур Литва96 : 66
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур 67 : 93Литва
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа I. 1-й тур 79 : 112Сербия
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа I. 1-й тур Сербия76 : 78
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур 83 : 115Сербия
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур 77 : 94Сербия
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур Сербия105 : 63

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