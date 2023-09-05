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Италия - США прямая трансляция 05.09.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
05 Сентября 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), 1/4 финала
Италия
США

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Италия - США, которое состоится 05 Сентября 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
США
Главные тренеры
Италия Джанмарко Поццекко
США Стив Керр
История личных встреч
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа I. 1-й тур Италия73 : 57
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа I. 1-й тур 76 : 78Италия
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа A. 1-й тур 83 : 90Италия
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа A. 1-й тур Италия82 : 87
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа A. 1-й тур 67 : 81Италия
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур США104 : 110
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа J. 1-й тур США85 : 73
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур США110 : 62
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур 81 : 109США
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур США99 : 72

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