Италия - США прямая трансляция 05.09.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
05 Сентября 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), 1/4 финала
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Италия - США, которое состоится 05 Сентября 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
США
Главные тренеры
|Джанмарко Поццекко
|Стив Керр
История личных встреч
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа I. 1-й тур
|73 : 57
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа I. 1-й тур
|76 : 78
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|83 : 90
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|82 : 87
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|67 : 81
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|104 : 110
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа J. 1-й тур
|85 : 73
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|110 : 62
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|81 : 109
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|99 : 72