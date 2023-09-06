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Германия - Латвия прямая трансляция 06.09.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
06 Сентября 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), 1/4 финала
Германия
Латвия

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Латвия, которое состоится 06 Сентября 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Латвия
Главные тренеры
Канада Гордон Херберт
Италия Лука Банки
История личных встреч
05.09.2011 ЧЕ-2011 Группа B. 5-й тур Латвия80 : 81Германия
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур Германия100 : 71
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур Германия100 : 73
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур Германия101 : 75
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур 82 : 85Германия
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур Германия81 : 63
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур 84 : 104Латвия
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа L. 1-й тур 69 : 74Латвия
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур 101 : 75Латвия
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур 86 : 88Латвия
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур Латвия109 : 70

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