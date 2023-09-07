Италия - Латвия прямая трансляция 07.09.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
07 Сентября 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), За 5-8 места
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Италия - Латвия, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), За 5-8 места, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Латвия
Главные тренеры
|Джанмарко Поццекко
|Лука Банки
История личных встреч
|02.09.2011
|ЧЕ-2011
|Группа B. 3-й тур
|62 : 71
|05.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|63 : 100
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа I. 1-й тур
|73 : 57
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа I. 1-й тур
|76 : 78
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|83 : 90
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|82 : 87
|06.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|81 : 79
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа L. 1-й тур
|84 : 104
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа L. 1-й тур
|69 : 74
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|101 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|86 : 88